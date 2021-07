A Organização Mundial da Saúde deixou um aviso nesta sexta para um possível aumento elevado do número de infeções, consequência dos festejos de ontem, na final do Euro 2020.

«É compreensível querer comemorar, mas o vírus espalha-se a menos que os participantes dessas comemorações estejam vacinados, tenham sido testados e sejam uma população de baixo risco», disse o diretor de Emergências de Saúde da OMS, Mike Ryan, em conferência de imprensa.

Apesar de terem sido implementadas e aplicadas restrições nos estádios, o responsável da OMS considera que este tipo de concentrações é dificil de se controlar em muitos dos casos, representando um risco maior. Mike Ryan disse ainda que as celebrações podem ser um «problema de imagem», havendo o risco de noutras partes do mundo se acreditar que a crise sanitária acabou, numa altura em que as infeções e as mortes ainda crescem.

«O resto do mundo vê como colapsam os seus sistemas de saúde, enquanto na Europa parecer que a vida regressou à normalidade. É mais difícil para os governos, nesta situação, continuarem a implementar medidas de saúde pública», alertou.

A chefe da Unidade Técnica da OMS para a Covid-19, Maria Van Kerkhove, qualificou horas antes nas redes sociais o quão «devastadoras» são as imagens das celebrações dos adeptos, na maioria jovens, certamente ainda não vacinados, e que não usavam máscaras. Este caso é «isto é muito preocupante», alertou a especialista, e pediu aos cidadãos para que «atuem de forma correta e tenham em conta os riscos».

No domingo, a Itália venceu a Inglaterra e conquistou o seu segundo título de campeã europeia de futebol, sucedendo a Portugal.