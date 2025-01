André Villas-Boas viajou esta quinta-feira com a restante comitiva do FC Porto para a Madeira, onde os azuis e brancos vão defrontar o Nacional, num jogo a contar para a 17.ª jornada da Liga.

À partida, o presidente dos azuis e brancos deixou rasgados elogios ao técnico do Milan e recordou ainda Vítor Pereira, atual treinador do Wolverhampton, garantindo que ambos têm a marca do clube.

«Continuamos a exportar talento por esse mundo e treinadores com muita qualidade. Tivemos o Vítor Pereira também, que chegou recentemente ao Wolverhampton, num campeonato em que ele sempre ambicionou estar», referiu.

«São treinadores formados também no FC Porto, cresceram aqui, têm muito da nossa marca e esperemos que triunfem. Desejamos-lhes boa sorte nos diferentes campeonatos e que continuem a demonstrar a qualidade que tem o treinador português», acrescentou Villas-Boas.