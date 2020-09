Um erro administrativo no registo de Amadou Diawara na Liga italiana de futebol pode levar a Roma a perder a primeira jornada, frente ao Verona (0-0), avançou hoje o jornal italiano Gazetta dello Sport.

Segundo a publicação, a Liga italiana vai reunir-se terça-feira para decidir se o clube, treinado pelo português Paulo Fonseca, vai perder por 3-0 uma partida que já tinha empatado, algo que já aconteceu aos romanos em 2016, então frente ao Sassuolo.

No centro da polémica está a inscrição do médio da Guiné Conacri Diawara, que fez 23 anos em julho, tendo por isso de ser registado na lista de jogadores acima dos 22 anos, enviada à ‘Serie A', que hoje confirmou as informações avançadas pela imprensa.