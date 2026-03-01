VÍDEO: Insigne marca na estreia a titular desde o regresso ao Pescara
Internacional italiano contribuiu para o triunfo frente ao Palermo
Lorenzo Insigne estreou-se a titular – e a marcar – pelo Pescara, do segundo escalão italiano. O internacional italiano, recorde-se, reforçou o clube pelo qual já foi muito feliz, para agora, 13 anos depois, tentar evitar a despromoção.
O ex-Nápoles já tinha feito dois jogos pelo Pescara. Porém, o avançado de 34 anos tinha contribuído sempre a vir do banco. Este domingo – frente ao Palermo – Insigne fez o primeiro jogo a titular e assumiu, logo, a braçadeira de capitão.
No primeiro tempo não houve golos. No início da segunda parte, Joel Pohjanpalo, avançado finlandês de 31 anos, abriu o marcador aos 47 minutos. Pouco depois foi a vez de Insigne fazer o primeiro golo com a camisola do Pescara.
Jesse Joronen, guarda-redes do Palermo, fez um mau passe, que levou a uma resposta rápida do Pescara. Insigne arrancou com o esférico e, já dentro de área, atirou de bico para colocar tudo igual (55m).
O golo do triunfo vinha encomendado... do banco. Lorenzo Meazzi, médio de 24 anos que entrou no decorrer da segunda parte, marcou o golo da vitória aos 87 minutos. O Pescara conseguiu, assim, surpreender ao vencer uma das equipas que luta pela subida à Serie A.
Apesar do triunfo (2-1), o Pescara mantém-se na 20.ª e última posição da Serie B, II Liga italiana, com 21 pontos. O Palermo, por sua vez, está em quarto lugar com 51 pontos.