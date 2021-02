O Nápoles defronta este sábado a Juventus, num momento em que atravessa uma crise de resultados. Os adeptos estão insatisfeitos e fizeram questão de mostrar isso mesmo à chegada da equipa ao hotel para o estágio.

A formação napolitana, onde joga o português Mário Rui, foi recebida com apupos e insultos por parte de algumas dezenas de adeptos.

«Vergonha!», «Fora!» «Ide trabalhar!» Foram algumas das frases gritadas.

Veja as imagens do momento no vídeo abaixo: