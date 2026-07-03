A Lazio anunciou a contratação do espanhol Alfonso Pedraza, que assinou até 2029. 

O defesa-esquerdo de 30 anos encerrou o ciclo de 15 anos ligado ao Villarreal. Na última temporada, apontou um golo e fez quatro assistências em 35 jogos. Conta ainda com passagens, por empréstimo, ao Lugo, Leeds United, Alavés e Real Betis. 

A Lazio ficou de fora das competições europeias da próxima época, após terminar a Serie A na nona posição com 54 pontos, menos cinco pontos do que a Atalanta, que ficou em lugar de acesso à Liga Conferência.

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