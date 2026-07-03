Italia
Há 21 min
OFICIAL: Alfonso Pedraza ruma à Lazio
Defesa-esquerdo espanhol encerra ciclo de 15 anos ligado ao Villarreal
JR
Defesa-esquerdo espanhol encerra ciclo de 15 anos ligado ao Villarreal
JR
A Lazio anunciou a contratação do espanhol Alfonso Pedraza, que assinou até 2029.
O defesa-esquerdo de 30 anos encerrou o ciclo de 15 anos ligado ao Villarreal. Na última temporada, apontou um golo e fez quatro assistências em 35 jogos. Conta ainda com passagens, por empréstimo, ao Lugo, Leeds United, Alavés e Real Betis.
A Lazio ficou de fora das competições europeias da próxima época, após terminar a Serie A na nona posição com 54 pontos, menos cinco pontos do que a Atalanta, que ficou em lugar de acesso à Liga Conferência.
Benvenuto, Alfonso 🐎#WelcomePedraza#AvantiLazio pic.twitter.com/RmA6ods1cb— S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) July 3, 2026
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