O Inter de Milão é campeão italiano!

Dia para festejar em Milão (mas apenas para alguns), depois do Inter ter vencido, esta segunda-feira, o rival AC Milan, por 2-1, e ter-se sagrado campeão de Itália pela vigésima vez.

Com esta vitória e a cinco jornadas do fim do campeonato, com apenas 15 pontos para disputar, a equipa de Simone Inzaghi soma agora 17 pontos de vantagem sobre o próprio AC Milan, equipa de Rafael Leão, que matematicamente já não se consegue sagrar campeão.

Relativamente ao jogo, o dérbi de Milão, no Estádio San Siro, e com o título nas mãos, o Inter chegou primeiro ao golo, logo aos 18 minutos, na sequência de um canto, com Acerbi a aproveitar assistência de Pavard.

O segundo da equipa visitante surgiu aos 49 minutos, com Thuram a rematar rasteiro fora de área, sem qualquer hipótese para Maignan.

O AC Milan ainda reduziu, aos 80 minutos, com Tomori a marcar de cabeça. A esperança manteve-se até ao fim, mas já não serviu de nada.

Nos minutos finais e com os nervos à flor da pele, ainda chegaram a haver vários desentendimentos entre os jogadores, obrigando mesmo o árbitro a mostrar três cartões vermelhos, para Theo Hernandez, Dumfries, e Calabria.

O Inter sucede assim ao Nápoles como campeão e torna-se na segunda equipa em Itália com mais títulos, apenas atrás da Juventus.

Veja o momento do apito final e que ditou o Inter como campeão: