Lazio e Udinese empataram esta tarde a zeros, no Olímpico de Roma, e atrasaram-se na luta pelo topo da tabela.

Com este nulo a equipa romana está em 3.º lugar com 21 pontos, os mesmos que a Udinese, que está no 4.º lugar. O nulo pode beneficiar o Nápoles, que tem 23 pontos e pode isolar-se no comando da Serie A em caso de vitória na receção ao Bolonha.

Noutros jogos já disputados este domingo na 10.ª jornada da Serie A, Spezia e Cremonese empataram a dois golos, enquanto o Inter de Milão venceu por 2-0 na receção à Salernitana.

Resultados e classificação da Serie A