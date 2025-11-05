OFICIAL: Inter e Milan completam aquisição do Estádio Giuseppe Meazza
Verba do negócio ficou cifrada nos 197 milhões de euros
O Inter de Milão e o Milan completaram nesta quarta-feira, com a assinatura dos documentos finais, a compra do Estádio Giuseppe Meazza (San Siro) à câmara municipal da cidade, pela verba de 197 milhões de euros.
«O AC Milan e o Inter de Milão anunciam ter assinado hoje o contrato de compra e venda com a Câmara Municipal de Milão, para a aquisição da Grande Função Urbana de San Siro, que inclui o Estádio Meazza e os seus arredores», informaram os clubes.
AC Milan and FC Internazionale Milano today announce the signing of the deed of sale with the Municipality of Milan for the acquisition of the San Siro Great Urban Function, including the Meazza Stadium and its surrounding area. Read more 👉 https://t.co/UMQYuQX4xC pic.twitter.com/BPsfBbsAym— AC Milan (@acmilan) November 5, 2025
FC Internazionale Milano e AC Milan rendono noto di aver siglato oggi l’atto di vendita con il Comune di Milano per l’acquisto della Grande Funzione Urbana San Siro, comprensiva dello stadio Meazza e dell’area circostante.— Inter ⭐⭐ (@Inter) November 5, 2025
A compra abre caminho para que os dois rivais de Milão possam demolir o estádio Giuseppe Meazza e avancem para a construção de um novo recinto, com capacidade previstas para 71.500 pessoas.
«A construção do novo estádio e a renovação urbana projetada para o distrito de San Siro representam um novo capítulo para a cidade de Milão e para ambos os clubes», referem ainda, no comunicado divulgado.
A venda do estádio precisava de estar concluída antes de 10 de novembro, data em que o segundo anel do estádio – concluído há 70 anos nesse dia -, passaria a ter enquadramento legislativo histórico, o que impossibilitaria uma demolição.
Os dois clubes pretendem ter pronto um novo recinto para receber em 2032 o Europeu de futebol, que será coorganizado pela Itália e Turquia, enquanto o atual ainda deverá receber em fevereiro a cerimónia de abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno do próximo ano.