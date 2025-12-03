Itália
Há 1h e 4min
Taça de Itália: Inter goleia Veneza e avança para os «quartos»
Marcus Thuram bisou pela formação «Nerazzurri»
TR
Marcus Thuram bisou pela formação «Nerazzurri»
TR
O Inter garantiu uma passagem tranquila para os «quartos» da Taça de Itália. Na receção ao Veneza, do segundo escalão italiano, os «Nerazzurri«» venceram por 5-1.
Andy Diouf abriu as contas do jogo para o Inter aos 18 minutos. Dois minutos depois, Francesco Esposito dilatou a vantagem da equipa da casa (20m). De seguida, Marcus Thuram, avançado francês, bisou na partida (34m e 51m).
O Veneza reduziu pelos pés do belga Richie Sagrado (66m). Ange-Yoan Bonny, entrado no segundo tempo, fechou as contas do jogo (75m).
Com esta goleada (5-1), o Inter avança para os «quartos» da competição, juntando-se a Juventus, Nápoles e Atalanta.
Continuar a ler
VÍDEO MAIS VISTO
NOTÍCIAS MAIS LIDAS