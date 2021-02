Foi quentinho o clássico de terça-feira entre a Juventus e o Inter de Milão, que terminou com o apuramento da equipa de Cristiano Ronaldo para a final da Taça de Itália.

De tal maneira, que Antonio Conte foi apanhado a mostrar o dedo do meio a alguém a caminho do balneário quando a primeira parte terminou. E esse alguém será, nada mais nada menos, do que o presidente da Juve, Andrea Agnelli.

Isto porque o líder dos bianconeri desceu aos balneários no intervalo e estava à boca do túnel aquando do gesto de Conte, ele que passou três anos no emblema de Turim.

No final da partida, o técnico dos nerazzurri deu a sua versão dos acontecimentos.

«O meu gesto rude? As fontes da Juventus deviam contar a verdade. O quarto árbitro ouviu o que aconteceu ao longo jogo. Devemos dizer a verdade e ser mais educados. Precisamos de ter mais respeito por quem trabalha», afirmou.