Ionut Radu fez esta quarta-feira apenas o segundo jogo na atual temporada e certamente não o irá esquecer tão cedo.

O Inter de Milão seguia empatado a uma bola no terreno do Bolonha, aos 81 minutos, quando beneficiou de um lançamento lateral. A bola foi arremessada para o guardião romeno, que a deixou escapar e abriu caminho ao golo de Nicola Sansone, que confirmou a derrota dos nerazzurri.

O erro de Radu pode ter custado caro ao Inter, já que, a quatro jogo do fim da Serie A, segue atrás do rival Milan, com menos dois pontos.

No final da partida, os colegas confortaram Radu no caminho para os balneários e o neerlandês Denzel Dumfries colocou-se à frente de uma das câmaras, para evitar que o romeno fosse filmado enquanto estava visivelmente abalado e em lágrimas.

O técnico Simone Inzaghi também tranquilizou o jogador. «Radu jogou muito bem contra o Empoli, treina sempre bem, todos nós temos muita fé nele. Foi um incidente infeliz, mas estas coisas podem acontecer e não causará nenhum dano se estivermos a ganhar 4-1, em vez de 1-1. Ele deve convencer-se de que é um guarda-redes extraordinário com um futuro brilhante pela frente», disse em conferência de imprensa.