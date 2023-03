Com os adeptos do Benfica e do Sporting atentos ao desenrolar do encontro, a Juventus - adversária dos leões nos quartos de final da Liga Europa - foi ao Giuseppe Meazza vencer o Inter de Milão - adversário do Benfica nos quartos de final da Champions - pela margem mínima (0-1), em encontro referente à 27.ª jornada da Serie A de Itália.

Filip Kostic marcou o único golo do encontro, ao minuto 23, na sequência de um lance que motivou os protestos da equipa local. Adrien Rabiot pareceu tocar na bola com o braço antes de tabelar com Vlahovic e colocar em Kostic na esquerda.

O médio sérvio recebeu com o pé esquerdo e rematou cruzado para o fundo das redes do Inter.

O Inter, depois de um recado dos seus adeptos para os responsáveis do FC Porto, viu-se em desvantagem no marcador e procurou responder. Porém, com caminhos bloqueados e sem fluidez no seu jogo, a equipa de Simone Inzaghi apostou em demasia num futebol direto, à procura de Lukaku e Lautaro Martínez.

A Juventus demonstrou coesão defensiva e ainda lançou mais um par de ameaças à baliza de André Onana. Porém, o resultado não sofreu alterações até ao apito final.

Nota para a lesão de Federico Chiesa, que entrou ao minuto 66 e saiu aos 83. Apenas 17 minutos em campo e uma dor de cabeça para Massimiliano Allegri, numa fase crucial da temporada.

O jogo terminou com desentendimento entre jogadores junto à linha de fundo. O árbitro resolveu a questão com cartões vermelhos para Leandro Paredes e Danilo D'Ambrosio.

Com este resultado, a equipa de Milão cai para o terceiro lugar da tabela classificativa da Serie A, a dois pontos da Lazio e a 21 (!) do líder Nápoles. A Juve - que, recorde-se, foi punida com a perda de 15 pontos - continua na 7.ª posição, a quatro pontos da Atalanta.

