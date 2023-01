O Inter Milão venceu este sábado o Verona por 1-0, graças a um golo de Lautaro Martínez logo aos três minutos, num jogo em que o português Miguel Veloso começou no banco da equipa visitante e entrou aos 65 minutos.

A formação interista teve sempre mais bola e mais oportunidades de golo, mas não conseguiu voltar a marcar, pelo que o resultado acabou por ficar estabelecido com o golo madrugador de Lautaro Martínez.

Com este resultado, o Inter Milão igualou a Juventus no terceiro lugar e ficou a um ponto do Milan, no segundo posto, sendo que foi a única das três equipas a vencer esta jornada. O Nápoles é lider destacado da Série A.