Não corre bem a vida a José Mourinho na Liga Italiana.

Esta tarde, o Inter de Milão foi ao Olímpico bater a formação do técnico português por 3-0, na 16.ª jornada da Serie A. E tudo começou com um golo... olímpico.

Roma-Inter, 0-3: ficha e filme do jogo

Os campeões italianos colocaram-se em vantagem aos 15m com um canto direto do turco Çalhanoglu, com a bola a passar sob as pernas de Rui Patrício. Nove minutos depois, uma excelente combinação ofensiva permitiu a Dzeko marcar contra a antiga equipa, não tendo o bósnio festejado o golo no coração da área. Ainda na primeira parte, Dumfries fechou o resultado: o holandês surgiu na área a mergulhar de cabeça para o 3-0 após um excelente cruzamento de Bastoni.

Com este resultado, o Inter sobe provisoriamente ao segundo lugar, com 37 pontos. A equipa de Simone Inzaghi poderá ser ultrapassada ainda hoje pelo Nápoles (36 pontos), que recebe a Atalanta e em caso de vitória recupera a liderança (ultrapassando também o Milan).

A Roma está em 5.º lugar, com 25 pontos.