Quase dois meses depois de ter sofrido uma paragem cardíaca no Euro2020, Christian Eriksen voltou a Milão e às instalações do Inter. O internacional dinamarquês reuniu-se com Giuseppe Marotta, diretor desportivo, e efetuou mais uma bateria de exames.



Durante o dia de quarta-feira, escreve a imprensa italiana, Eriksen terá também uma reunião com o novo treinador nerazzurro, Simone Inzaghi, e voltará a ver os colegas de equipa no centro de treinos.



Os exames feitos agora são complementares, pois Eriksen já foi sujeito a todas as avaliações possíveis, logo nas semanas seguintes ao problema cardíaco sofrido no relvado de Copenhaga.



Christian Eriksen tem um desfibrilhador interno e isso é um impedimento legal para voltar a jogar na Serie A. Há, porém, outras ligas em que isso é possível, como em Inglaterra e na Holanda.



Mesmo que volte a jogar, Eriksen sabe que tem pela frente uma espera de, no mínimo, seis meses. Mas o que é isso para um homem que esteve do outro lado?