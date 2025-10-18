Itália
Há 1h e 9min
Inter vence em Roma e sobe à liderança do campeonato italiano
Vitória coloca equipa de Cristian Chivu com os mesmos 15 pontos que a Roma e Nápoles
TB
Vitória coloca equipa de Cristian Chivu com os mesmos 15 pontos que a Roma e Nápoles
TB
Numa luta pela liderança, a Roma desperdiçou a oportunidade de fugir isolada e deu o primeiro lugar ao Inter, que venceu pela margem mínima, este sábado, na sétima jornada da liga italiana.
Depois do desaire do Nápoles, que perdeu contra o Torino (1-0), a Roma de Gasperini só precisava de empatar para fugir ao campeão italiano, que tem os mesmos 15 pontos. Porém, um golo solitário de Ange-Yoan Bonny afastou essa possibilidade e deu os três pontos ao Inter.
Ora, com este resultado, o Inter está em primeiro lugar, o Nápoles em segundo e a Roma em terceiro, todos com os mesmos 15 pontos.
Continuar a ler
TAGS: Itália Inter Roma Jogos hoje Resultados
VÍDEO MAIS VISTO
NOTÍCIAS MAIS LIDAS