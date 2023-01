O Inter Milão garantiu nesta quarta-feira a conquista da Supertaça de Itália, batendo por 3-0 o AC Milan de Rafael Leão. O jogo foi realizado em Riade, na Arábia Saudita.

Federico Di Marco (10m) e Edin Dzeko (21m) marcaram os golos da formação orientada por Simone Inzaghi.

Rafael Leão, titular no Milan, procurou remar contra a maré, mas a sua equipa não conseguiu responder à desvantagem e acabou por terminar o encontro sem balançar as redes da baliza à guarda de Andre Onana.

Do lado contrário do campo, Lautaro Martínez acabou por marcar o terceiro para o Inter com uma finalização soberba, de trivela, ao minuto 79.

A obra de arte de Lautaro Martínez: