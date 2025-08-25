Itália
Há 29 min
Itália: Inter aplica goleada dura na receção ao Torino
Udinese empata com o Hellas Verona
Mão cheia! O Inter goleou esta segunda-feira o Torino, por 5-0, na primeira jornada do campeonato italiano.
Ao intervalo, a equipa de Cristian Chivu já vencia por dois golos, com Bastoni, aos 18m, e Thuram, aos 36m. Na segunda parte, Lautaro Martínez fez o terceiro (52m), Thuram bisou na partida (62m) e Ange-Yoan Bonny selou o marcador (72m).
Com este resultado, o Inter segue na liderança da tabela. O Torino, e numa altura em que apenas se disputou uma partida, está em último.
No outro jogo do dia, a Udinese empatou na receção ao Hellas Verona, por 1-1.
A equipa da casa abriu o marcador aos 53 minutos, através de Thomas Kristensen, e o Verona empatou aos 73, com golo de Suat Serdar.
