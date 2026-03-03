O Como recebeu o Inter para a primeira mão das «meias» da Taça de Itália. Porém, o nulo não foi desfeito (0-0) e, deste modo, tudo será decidido na segunda mão.

Na outra meia-final da competição, Lazio e Atalanta medem forças, com o primeiro jogo a realizar-se esta quarta-feira.

No que toca à Liga, o Inter é líder com 67 pontos – a dez do segundo Milan. O Como, por sua vez, está em lugar de Liga Europa – quinto com 48 pontos.

A segunda mão das «meias» da Taça de Itália, entre Inter e Como, joga-se no próximo dia 22 de abril.