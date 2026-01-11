Itália: Inter empata com Nápoles (2-2) e corrida pelo título aquece
McTominay bisou na partida
O Inter empatou frente ao Nápoles (2-2), com golos de Dimarco e Calhanoglu, para a equipa da casa. McTominay bisou para a formação napolitana. O Milan respira de alívio e mantém-se na luta pelo campeonato.
San Siro preparou-se a rigor para o «jogo grande» da 20ª jornada da liga italiana.
San Siro è pronto. 🏟️🌔#InterNapoli pic.twitter.com/QcsJ2dJEGN— Lega Serie A (@SerieA) January 11, 2026
O Inter e o Nápoles, separados por quatro pontos, lutaram pelos lugares cimeiros da tabela classificativa, mas não foram além de um empate por 2-2.
Num jogo pautado pelo equilíbrio, a equipa da casa chegou à vantagem, aos nove minutos da partida, com golo do italiano Dimarco. Contudo, o campeão italiano não se fez rogado e, aos 26 minutos, empatou a partida, com golo de, sem surpresa, Scott McTominay.
Na segunda parte, o turco Calhanoglu, da marca dos onze metros, voltou a colocar o Inter a vencer (2-1). Antonio Conte foi expulso da partida por, precisamente, discordar com a falta que deu a vantagem à equipa da casa. Ao minuto 81, ao estilo «Braveheart», McTominay voltou a aparecer quando o Nápoles mais precisou do Escocês. O médio fez o segundo da conta pessoal e repôs a igualdade no marcador, resultado que não se alterou até ao fim da partida.
Scott McTominay, recorde-se, chegou ao quinto golo na temporada ao serviço da equipa italiana.
Com este resultado, o Inter segura o 1ª lugar com 43 pontos. Já o Nápoles continua a quatro pontos da liderança, em 3º lugar, com 39 pontos. O AC Milan, depois de também ter empatado o seu jogo, segue-se em 2º lugar com 40 pontos.