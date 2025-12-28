Poucas horas após ter perdido (à condição) a liderança da Liga Italiana, o Inter deslocou-se até ao reduto da Atalanta e venceu por 1-0, graças a um golo solitário de Lautaro Martínez.

O primeiro tempo foi de domínio quase total dos visitantes, que tiveram dois remates enquadrados com a baliza e um golo anulado a Marcus Thuram, devido a uma posição irregular do avançado francês. Desta forma, o nulo manteve-se até ao intervalo e o momento do jogo acabou por chegar a meio do segundo tempo.

Francesco Esposito tinha entrado um minuto antes e precisou de tocar apenas uma vez na bola para assistir o seu companheiro de ataque. Uma recuperação em zona subida permitiu ao argentino ficar na cara do guarda-redes e finalizar de pé esquerdo para o fundo da baliza, sem qualquer hipótese de defesa.

Este triunfo faz com que o Inter recupere o primeiro lugar da prova (36 pontos), com um ponto de vantagem para o Milan e dois sobre o Nápoles. A Atalanta ocupa o décimo lugar, a cinco pontos do primeiro lugar de acesso às competições europeias.