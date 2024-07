O Inter oficializou a contratação de Piotr Zielinski até 2028.

Em comunicado, os «nerazzurri» anunciaram a chegada a custo zero do internacional polaco, que terminou contrato com o Nápoles ao fim de oito temporadas.

«Estou muito feliz por esta mudança, o Inter é uma das melhores equipas do mundo e é uma honra poder jogar neste clube. Estou em Itália há 12 anos e continuar a jogar no país deixa-me muito feliz. Além disso, ser o primeiro jogador polaco de sempre a jogar pelo Inter também me deixa muito orgulhoso», confessou o jogador.