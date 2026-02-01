O Inter venceu a Cremonese (2-0) este domingo e prossegue como líder isolado na Liga italiana à 23.ª jornada.

Lautaro Martínez voltou a marcar e segue como melhor marcador do campeonato, agora com 12 golos.

O argentino fez o primeiro do encontro aos 16 minutos. Piotr Zielinski, internacional polaco, fechou as contas da partida ainda no primeiro tempo (31m).

Com este triunfo (2-0), o Inter mantém-se líder da Serie A com 55 pontos – a oito pontos do segundo classificado, o Milan, que ainda não jogou nesta jornada. A Cremonese, por sua vez, está em 15.º com 23 pontos.

Noutro jogo do dia, o Como e a Atalanta não conseguiram desfazer o nulo. Com este empate (0-0), o Como é sexto com 41 pontos. A Atalanta, por sua vez, está em sétimo com 36 pontos.

Confira os jogos e a classificação da Liga italiana

