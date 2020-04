Javier Zanetti afirmou que se devem encontrar novas formas de acabar o campeonato, sem que se afete a próxima temporada.

«É difícil inventar formas de acabar o campeonato em pouco tempo. A próxima temporada não deverá ser comprometida. Devemos refletir para tornar o futebol sustentável», começou por dizer, em entrevista à Sky Sport.

Questionado sobre Lautaro Martínez, o vice-presidente do Inter mostrou-se esperançoso de que o avançado fique nos «nerazzurri».

«Vejo-o a treinar de forma feliz com os seus colegas, no Inter. Espero que ele fica, ele é o nosso futuro, juntamente com outros jogadores, ele cresceu muito. Quando o fomos buscar, já o tínhamos seguido durante algum tempo. Em conversa com o Milito, percebemos que ele poderia ter um futuro importante. Agora faz parte da sua seleção nacional», afirmou.