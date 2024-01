Giuseppe Marotta, em conversa no podcast Wolf - Storie che contano, manifestou-se desiludido com a passagem de Cristiano Ronaldo pela Juventus, na altura em que cumpria funções como diretor executivo do clube de Turim.

«A compra de Cristiano Ronaldo pela Juventus não trouxe os resultados desejados. Digamos que o seu contributo não correspondeu às grandes expectativas que havia para a sua chegada», afirmou o atual CEO do Inter de Milão.

De recordar que o internacional português vestiu a camisola da Vechia Signora entre 2018 e 2021, tendo feito 134 jogos e marcado 101 golos, além de 20 assistências. Ao seu palmarés juntou duas ligas italianas, uma Taça de Itália e duas Supertaças.

Já Marotta, esteve na administração da Juventus entre 2010/11 e 2018/19, altura em que se mudou para Milão, para assumir o cargo de CEO dos nerazzurri.