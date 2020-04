As ações da Juventus estiveram em especial destaque esta segunda-feira na Bolsa de Milão, em Itália, com uma valorização de 11,7 por cento, depois de reforçada a perspetiva da Séria A ser retomada entre o final de maio e o início de junho com jogos à porta fechada.

Num mercado que estava em queda desde o início da pandemia da covid-19, que impôs a suspensão da liga italiana, a subida das ações do clube de Turim ganham especial relevância.

A Juventus foi um dos primeiros clubes a anunciar um acordo com os seus jogadores, incluindo Cristiano Ronaldo, para uma redução dos respetivos salários.

A liga italiana foi suspensa a 9 de março depois da propagação do novo coronavírus que, até ao momento, já provocou mais de 24 mil mortos no país.

Apesar de tudo, na passada sexta-feira a federação italiana insistiu no regresso da competição «entre o final de maio e o início de junho», enfatizando as necessidades económicas dos clubes. Já esta segunda-feira, o presidente da UEFA, Alksander Ceferin, também estimou que as ligas europeias regressem à competição a curto prazo, com jogos à porta fechada.