O Milan venceu esta sexta-feira a Udinese por 4-0, numa partida que ficou marcada pelo choque violento do guarda-redes Maignan com um colega de equipa. Sérgio Conceição, técnico dos milanenses, ficou impressionado com a reação dos adeptos adversários ao lance.

«Duas três coisas que vi impressionaram-me. A preocupação com dois homens que estão em apuros e ouvi o público aplaudir: tenho de dar os parabéns aos adeptos da Udinese. Vaiaram o jogador, mas depois, quando o homem tem alguma coisa a ver com ele, aplaudiram-no; é um gesto incrível, algo que nunca vi em 40 anos de futebol. Parabéns a eles. O Mike [Maignan] está no hospital e vai fazer os exames. Foi um gesto muito bonito», disse o técnico português aos microfones da Sky Sport.

No duelo frente à equipa de Udine, os rossoneri apresentou-se com uma mudança tática, uma defesa a três. Para Conceição, as «boas sensações» que tinha sobre a mudança concretizaram-se no campo.

«Desde a pausa da seleção nacional que trabalhamos a defesa a três, os jogadores abraçaram esta ideia para proteger melhor os laterais. As semanas de descanso ajudaram, Theo [Hernández] jogou bem, mas os centrais também se sentiram muito confortáveis, tanto o Tomori como o Pavlovic. Ofensivamente, queria o que se viu, com as movimentações de Jovic, que se deslocava pelo campo e abria espaço para os jogadores de fora e os médios romperem», concluiu.