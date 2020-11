No dérbi genovês, a Sampdoria não foi além de um empate (1-1), na receção ao Génova, neste domingo.

O resultado foi construído na primeira parte, com a equipa da casa a chegar à vantagem aos 23m, graças a um golo de Jankto, com Scamacca a empatar cinco minutos depois.

Na tentativa de mudar o rumo do jogo, Adrien Silva foi um dos primeiros a saltar do banco, os 66 minutos, mas o resultado já não sofreria alterações.

Com este resultado, a Sampdoria é o 10.º classificado da Serie A, com 10 pontos, enquanto o Génova é 16.º, com cinco pontos, mais dois do que a primeira equipa abaixo da linha de água, a Udinese.