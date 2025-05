Depois de esta segunda-feira o jornal italiano La Stampa ter avançado que Jürgen Klopp já tinha dito sim para suceder a Claudio Ranieri no comando da Roma, Mark Kosicke, o agente do treinador alemão veio desmentir a notícia.

«Klopp vai treinar a Roma? Esta notícia não é verdadeira», disse Kosicke à página árabe WinWinAllSports.

Jürgen Klopp, de 57 anos, tem um contrato como Diretor do Futebol Global da Red Bull até ao final de 2029 depois de ter saído do Liverpool na última temporada depois de conquistar uma Liga dos Campeões e levar reds ao título pela primeira vez em 30 anos. O alemão conta ainda com passagens no Mainz e Borussia Dortmund.

A uma jornada do final do campeonato, a Roma está no quinto lugar ainda com possibilidades de jogar a Liga dos Campeões na próxima temporada.