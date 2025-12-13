Massimiliano Allegri, treinador do Milan, confirmou que Rafael Leão vai falhar o jogo de domingo, com o Sassuolo, da 15.ª jornada da Serie A, mas espera contar com o internacional português para a meia-final da Supertaça italiana com o Nápoles, na quinta-feira.

«Leão não vai estar disponível amanhã (domingo), mas vai regressar para a Supertaça», explicou Allegri na conferência de imprensa de antevisão à partida com o Sassuolo, na qual confirmou ainda o regresso de Athekame e a recuperação total de Fofana, ainda que este último não tenha sido chamado para o encontro deste domingo.

Perto de regressar às opções no Milan está também Santiago Giménez, que continua a recuperar de uma contusão num tornozelo.

Os Rossoneri, que partilham a liderança da Serie A com o Nápoles, recebem o Sassuolo na manhã deste domingo (11h30). Na próxima quinta-feira (19h00) discutem com os napolitanos um lugar na final da Supertaça italiana, na Arábia Saudita.

Na restante meia-final da prova, agendada para sexta-feira (19h00), Inter e Bolonha discutem a presença no jogo decisivo da Supercoppa, que está agendado para o dia 22 de dezembro (20h00).