Antigo presidente do Palermo encontrado morto em casa aos 41 anos
Paul Baccaglini esteve apenas cinco meses à frente do clube italiano com um projeto revolucionário que acabou por cair por falta de garantias
O Palermo está de luto pela morte do antigo presidente Paul Baccaglini, encontrado morto, em sua casa, em Segrate, por um sócio. A polícia suspeita de suicídio, mas vai ser feita uma autópsia para apurar as circunstâncias da morte do antigo dirigente de 41 anos
Baccaglini, filho de pai norte-americano e mãe italiana, saltou para a ribalta em 2017 quando anunciou um pré-contrato para a compra do Palermo, num projeto que prometia revolucionar o clube da Sicília. No entanto, o projeto caiu ao fim de cinco meses, por falta de garantias e o jovem dirigente, que se destacava por um visual extravagante, acabou por deixar o clube.
O jovem dirigente, que tinha o símbolo do Palermo tatuado no peito, ganhou também popularidade depois de participar no programa de televisão italiano Le Iene.
A morte de Baccaglini surpreendeu toda a gente, uma vez que tinha apenas 41 anos.
O Palermo emitiu, entretanto, uma nota a endereçar as condolências à família. «O Palermo, juntamente com o presidente Dario Mirri e toda a família do Grupo City Football, expressam as suas condolências pelo prematuro falecimento de Paul Baccaglini, presidente do Palermo, nos últimos meses da temporada de 2016/17», escreve o clube.
Il Palermo FC, con il presidente Dario Mirri e tutta la famiglia City Football Group, esprime il proprio cordoglio per la prematura scomparsa di Paul Baccaglini, presidente dell’US Città di Palermo negli ultimi mesi della stagione 2016-2017. pic.twitter.com/OMtFOVHDiL— Palermo F.C. (@Palermofficial) September 10, 2025