Itália
Há 1h e 35min
Aos 38 anos: Jamie Vardy eleito o jogador do mês na Liga italiana
Atacante inglês que trocou no último defeso o Leicester pela Cremonese superou concorrência de peso
Atacante inglês que trocou no último defeso o Leicester pela Cremonese superou concorrência de peso
Jamie Vardy foi eleito o jogador do mês na Liga italiana.
O avançado inglês de 38 anos, que trocou no último verão o Leicester pela Cremonese, superou Maignan (Milan), Lautaro Martínez (Inter), o ex-Benfica David Neres (Nápoles), Ostigard (Genova) e Zaniolo (Udinese).
Em novembro, Vardy participou em cinco jogos da Serie A e marcou três dos quatro golos que leva na prova.
Continuar a ler
NOTÍCIAS MAIS LIDAS