Jamie Vardy foi eleito o jogador do mês na Liga italiana.

O avançado inglês de 38 anos, que trocou no último verão o Leicester pela Cremonese, superou Maignan (Milan), Lautaro Martínez (Inter), o ex-Benfica David Neres (Nápoles), Ostigard (Genova) e Zaniolo (Udinese).

Em novembro, Vardy participou em cinco jogos da Serie A e marcou três dos quatro golos que leva na prova.