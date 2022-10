Que jogo!

O Inter de Milão venceu este sábado na deslocação ao terreno da Fiorentina, por 4-3, em jogo da 11.ª jornada da Serie A.

Depois de dois triunfos consecutivos, os nerazzurri entraram com tudo e já venciam por 2-0 aos 15 minutos: Lautaro Martínez assistiu Nico Barella para o 1-0 aos dois minutos e fez ele próprio o 2-0 quando o relógio chegava ao quarto de hora.

De penálti, Arthur Cabral reduziu para os viola na primeira parte e, à hora de jogo, Jonathan Ikoné fez o 2-2.

Lautaro bisou para fazer o 3-2 para o Inter aos 73 minutos, de penálti, mas em cima do minuto, Luka Jovic, antigo jogador do Benfica, voltou a dar vida à Fiorentina.

Pensava-se que o resultado estava fechado, mas este jogo louco ainda tinha mais uma história para contar: aos 90+5 minutos, Mkhitaryan, num contra-ataque rapidíssimo, deu os três pontos à equipa de Milão.

Com este resultado, o Inter de Milão chega aos 21 pontos: está no sétimo lugar, a cinco pontos do líder Nápoles, mas mais um jogo. A Fiorentina é 13.ª, com dez pontos.