A assessoria de comunicação de Romelu Lukaku denunciou que o jogador do Inter de Milão foi alvo de insultos racistas nesta terça-feira durante o jogo entre os nerazzurri e a Juventus em Turim.

«Não se podem aceitar os atos racistas que tiveram Lukaku como alvo dos adeptos da Juventus. Romelu marcou de grande penalidade nos descontos; antes, durante e depois foi alvo de insultos hostis e repugnantes», pode ler-se numa nota.

Após ter feito o empate no jogo da 1.ª mão da Taça de Itália, Lukaku virou-se para a bancada e protestou, tendo sido admoestado com o segundo cartão amarelo e consequente vermelho num jogo que depois disso teve mais duas expulsões: de Juan Cuadrado, da Juventus, e de Handanovic, guarda-redes do Inter.

«O Romelu merece um pedido de desculpas da Juventus e esperamos que a Serie A condene de imediato o comportamento dos adeptos», acrescentou a assessoria do jogador.

Já nesta quarta-feira, a Juventus garantiu estar a trabalhar junto das autoridades para identificar os responsáveis dos gestos e gritos racistas dirigidos a Lukaku e garantiu mão pesada. «A Juventus colabora, como sempre, com a polícia, no sentido de identificar os responsáveis pelos gestos e gritos racistas ocorridos na terça-feira à noite. Também neste caso, será aplicado o código de aprovação, de não vender mais bilhetes aos responsáveis.»