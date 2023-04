A Roma não conseguiu tirar proveito do desaire da Juventus, em casa, diante do Nápoles, e também perdeu esta segunda-feira, em Bérgamo, diante da Atalanta por 3-1. O jogo fica marcado por um erro tremendo de Rui Patrício, logo a seguir ao golo da Roma, que comprometeu a equipa romana. A equipa de José Mourinho falha, assim, o assalto ao pódio da Série A, enquanto a equipa da casa renova as suas aspirações europeias, ficando agora a dois pontos do Inter que ocupa o sexto lugar.

Um resultado que quebra um dos melhores ciclos da temporada da Roma que tinha somado três vitórias consecutivas na Série A, que lhe permitiram escalar posições na classificação, e, pelo meio, garantiu ainda a qualificação para as meias-finais da Liga Europa, deixando pelo caminho o Feyenoord. Um jogo especial para José Mourinho que, esta noite, chegou aos 100 jogos pelos romanos.

A Roma até entrou bem no jogo e teve uma oportunidade para abrir o marcador, já aos 32 minutos, quando Mancini cruzou da esquerda para o primeiro poste, onde surgia Abraham, mas Tolói cortou o lance. Não marcou a Roma, marcou a Atalanta, com Tolí a destacar Zapata sobre a esquerda e o extremo a cruzar para o remate, de primeira, de Pasalic, com o pé esquerdo no coração da área.

A segunda parte começou com nova oportunidade para a Roma, com Abraham a assistir Bove, numa altura em que a Atalanta começava a recuar no terreno, na defesa do magro resultado. A Roma tinha cada vez mais posse de bola e Mourinho foi reforçando o ataque com as entradas de El Shaarawy e de Dybala, mas foi a Atalanta que acabou por chegar ao segundo golo, aos 74 minutos, no terceiro remate que fez à baliza de Rui Patrício. Na sequência de um canto da direita, com a bola a sobrar, no segundo poste, para Tolói que bateu Patrício, com a bola a sofrer ainda um desvio em Llorente.

A Roma ainda ameaçou voltar ao jogo, quando aos 83 minutos, reduziu a diferença, numa transição rápida, com Belotti, com classe, a fazer uma assistência de calcanhar, para Pellegrini rematar a contar na passada. O jogo voltava a ficar em aberto, mas apenas por alguns segundos, uma vez que logo a seguir, rui Patrício comprometeu ao deixar escapar uma bola fácil por entre as mãos, permitindo a Koopmeiners fazer o 3-1.

Pellegrini, na marcação de um livre, ainda atirou ao poste, mas já em tempo de compensação, novo desaire para Mourinho, com Llorente a sair lesionado [aparentemente será uma lesão muscular]. Dybala também terminou o jogo em sérias dificuldades, cumprindo os últimos minutos ao pé coxinho. No final do jogo, José Mourinho saiu abraçado a Rui Patrício, certamente a dar moral ao internacional português.

Com este resultado, a Roma segue no quinto lugar da classificação da Série A, com os mesmos 56 pontos do que o Milan, enquanto a Atalanta, no sétimo lugar, fica a apenas dois pontos do Inter que ocupa o último lugar de acesso à Europa.