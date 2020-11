A Atalanta não foi além de um empate sem golos na visia ao terreno do Spezia.

Pela primeira vez nesta edição da Serie A, e à oitava jornada, a equipa de Bérgamo ficou em branco num jogo.

Este é o terceiro jogo da Atalanta sem vencer: dois para a Serie A e um para a Liga dos Campeões, diante do Liverpool. O conjunto orientado por Gian Piero Gasperini está no 5.º lugar com 14 pontos, podendo cair para fora dos lugares de acesso às competições europeias.