A Atalanta foi ao Estádio Alberto Picco bater o Spezia por 3-1 e, desta forma, colocar pressão sobre a Roma de José Mourinho pela última vaga italiana para a Europa.

Os visitantes adiantaram-se no marcador, aos 16 minutos, com um golo de Muriel, mas permitiram que a equipa da casa chegasse ao empate antes do intervalo, aos 30 minutos, por Daniele Verde. Já na segunda parte, a Atalanta recuperou a vantagem, aos 73 minutos, com um golo de Djimsiti, antes de Pasalic fixar o resultado final em 3-1 aos 87.

Com este triunfo, a Atalanta passa a somar os mesmos 59 pontos do que a Roma que defronta a Fiorentina, na próxima segunda-feira, em Florença. A Roma está no sexto lugar da Série A, que corresponde a uma vaga para a Liga Conferência, mas ainda pode alcançar a vizinha Lazio, que ocupa o último lugar de acesso à Liga Europa.