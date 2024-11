O festejo da máscara celebrizado por Viktor Gyökeres está a fazer escola e a prova disso é que é cada vez mais replicado pelo mundo fora.

Em Itália, nesta sexta-feira, Pietro Pellegri narcou no empate forasteiro do Empoli com o Lecce e comemorou ao estilo do avançado do Sporting.

Pellegri marcou aos 33 minutos, dando vantagem aos visitantes, que acabaram por consentir o empate ao minuto 77, altura em que Santiago Pierroti fez o 1-1 final.