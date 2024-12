O Bolonha, antes da deslocação a Lisboa, para defrontar o Benfica para a Liga dos Campeões, foi a Turim empatar com a Juventus (2-2), outro dos adversários da equipa de Bruno Lage, num jogo em que os visitantes estiveram a vencer por 2-0.

Em fases diferentes da temporada, a Juventus tentava voltar a vencer depois de três empates consecutivos, já o Bologna queria dar continuidade às duas vitórias alcançadas nos últimos dois jogos.

Foram mesmo os visitantes a começar melhor e aos 30 minutos já estavam na frente, com Ndoye a marcar o primeiro golo do encontro. O suíço foi isolado por Holm e fuzilou a baliza à guarda de Perin.

Já na segunda parte, os visitantes voltaram a causar estragos e marcaram o segundo golo aos 53 minutos, depois de um toque espetacular de calcanhar de Santiago Castro, que permitiu a Pobega aumentar a vantagem para dois golos.

A perder em casa, a Juventus voltou à discussão dos três pontos quando Koopmeiners reduziu para 2-1, aos 63 minutos, tentando chegar ao segundo golo até ao fim. Golo esse que viria mesmo a surgir já em período de compensação, com Samuel Mbangula a fazer o golo que definiu o resultado final.

Com este resultado, a Juventus segue em sexto lugar da classificação da Série A, com 37 pontos, já o Bologna continua em oitavo, com 22.

De recordar que tanto Bolonha e Juventus defrontam o Benfica para a Liga dos Campeões, sendo que o Bolonha desloca-se a Lisboa já na próxima quarta-feira, enquanto a equipa de Turim recebe os encarnados a 29 de janeiro.

Os quatro golos deste jogo: