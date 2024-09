O Bolonha, único adversário em comum do Benfica e do Sporting, na Liga dos Campeões, não foi além de um empate 1-1, este sábado, na receção à Atalanta, em jogo da sexta jornada da Série A da liga italiana.

A equipa do Renato Dell’Ara entrou bem no jogo e chegou à vantagem, já no início da segunda parte, com mais um golo de Santi Castro, o terceiro do jovem argentino em outros tantos jogos.

No entanto, logo a seguir, aos 50 minutos, o Bolonha ficou reduzido a dez, por expulsão de Lucumi, após intervenção do VAR. A equipa da casa fechou-se, depois a defender a magra vantagem e resistiu até ao minuto 90, mas, já em tempo de compensação, não resistiu a um grande golo de Samardzic que acabou por nivelar o resultado.

Com este empate, o Bolonha cai para o décimo lugar, com apenas 7 pontos em seis jogos, tantos como a Atalanta que está no nono lugar.

Recordamos que o Bolonha vem ao Estádio da Luz a 11 de dezembro, na sexta jornada da Champions, e depois regressa a Lisboa, ao Estádio de Alvalade, já a 29 de janeiro de 2025, na última ronda do novo figurino da liga milionária.

Confira a classificação da Série A