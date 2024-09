Terminou sem golos um dos jogos grandes da jornada cinco da Serie A, entre Juventus e Nápoles, este sábado.

Num encontro equilibrado, as grandes oportunidades não foram muitas e nenhuma das equipas conseguiu desfazer o nulo.

Nos napolitanos, David Neres, antigo jogador do Benfica, entrou na segunda parte. Nos bianconeri, Francisco Conceição não foi opção, ele que está lesionado.

A Juve, adversária do Benfica na Liga dos Campeões, está agora, à condição, no terceiro lugar do campeonato italiano. A Juventus está em quarto.

Mais cedo, o Génova, com Vitinha no onze inicial, perdeu em casa do Veneza, por 2-0: marcaram Gianluca Busio (63m) e Joel Pohjanpalo (85m).