A Lazio foi a Veneza vencer por 3-1 e dar, por isso, um bom salto na Serie A. Num estádio onde já caíram a AS Roma e a Fiorentina, o adversário do FC Porto no playoff da Liga Europa mostrou solidez e ganhou com segurança.



Pedro Rodríguez marcou para a Lazio logo aos três minutos, mas Francesco Forte empatou à passagem da meia-hora. No segundo tempo, mais dois golos para os comandados de Maurizio Sarri: Francesco Acerbi (48 minutos) e Luís Alberto (90+5) estabeleceram o resultado final.



O resultado deixa a Lazio com 31 pontos, empatada com a Roma e com a Fiorentina, todos no sexto lugar - com vantagem, para já, para a equipa de José Mourinho.



A Lazio não teve Ciro Immobile no ataque e apostou num tridente móvel, com destaque para Pedrito Rodríguez. Veja a FICHA DE JOGO.