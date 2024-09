A Fiorentina somou este domingo a primeira vitória na Serie A, à quinta jornada, ao triunfar na receção à Lazio, por 2-1.

Nuno Tavares foi titular no emblema de Roma e foi dele a assistência para o 1-0, aos 41 minutos, da autoria de Mario Gila.

No entanto, o conjunto de Florença foi ao banco ao intervalo buscar o ouro: Albert Gudmundsson entrou e bisou para dar a volta ao marcador, com dois penáltis: aos 49 e aos 90 minutos.

A Fiorentina está agora, à condição, no décimo lugar do campeonato italiano, enquanto a Lazio, adversária do FC Porto na Liga Europa, está em sétimo.