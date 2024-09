Adversária do FC Porto na Liga Europa, a Lazio venceu esta segunda-feira na receção ao Hellas Verona, por 2-1, em jogo da quarta jornada da Serie A.

Boulaye Dia, aos cinco minutos, deu vantagem ao conjunto romano, mas a equipa visitante chegou ao empate logo a seguir, aos sete minutos: marcou Casper Tengstedt, avançado emprestado pelo Benfica que já leva três golos em cinco partidas.

Ainda dentro dos 20 minutos inicias, Tony Castellanos voltou a colocar o conjunto da casa em vantagem.

Com este resultado, a Lazio está agora no sexto lugar, com sete pontos. O Hellas Verona é sétimo, com seis.