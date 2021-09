Não foi tão simples como se julgaria, mas o Milan cumpriu os mínimos e derrotou o Veneza por 2-0 no San Siro. Golos de Brahim Diaz (68 minutos) e Theo Hernandez (82).



Com Rafael Leão na esquerda do ataque - Ibrahimovic continua de fora - o Milan tentou o golo desde o início, mas a inspiração não tocou nenhum dos futebolistas em campo. Até que, a meio do segundo tempo, um passe perfeito de Bennacer encontrou Theo Hernandez na esquerda e o cruzamento, de primeira, pediu a finalização simples de Brahim.

Resistência quebrada, Veneza ao fundo.

Na fase final do jogo, Saelemaekers assistiu Theo para o 2-0. O adversário do FC Porto na Liga dos Campeões - cheio de defeitos, como este jogo provou - chegou-se ao Inter no topo da Serie A, com 13 pontos.

Na outra partida da noite, o Empoli surpreendeu e foi vencer a Cagliari: 0-2, golos de Federico Di Francesco e Leo Stulac.

VÍDEO: o 1-0 de Brahim Diaz