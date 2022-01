Mario Balotelli está de regresso à seleção de Itália mais de três anos depois da última presença, em setembro de 2018, num jogo frente à Polónia, para a Liga das Nações.

A jogar na Turquia, com a camisola do Adana Demirspor, o polémico avançado já marco nove golos esta época e, desta forma, voltou a merecer a confiança do selecionador Roberto Mancini numa lista alargada de 35 jogadores que foram convocados para um estágio que vai decorrer, entre 26 e 28 de janeiro, no centro de treinos de Coverciano, perto de Florença.

Um estágio que vai servir para Mancini observar jogadores e escolher os mais aptos para a meia-final do play-off de acesso ao Mundial-2022, contra a Macedónia do Norte, em março. Em caso de sucesso, a squadra azzurra poderá ter de medir forças com Portugal que, na meia-final do play-off, vai defrontar a Turquia.

Uma lista de 35 jogadores entre os quais também consta João Pedro Galvão, antigo jogador do Estoril, que agora joga no Cagliari. Além do ex-canarinho, estreiam-se na seleção italiana jogadores como Marco Carnesecchi, Luiz Felipe, Davide Frattesi, Samuele Ricci, Giorgio Scalvini e Nicolò Fagioli.