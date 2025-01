O Bolonha, adversário do Sporting na Liga dos Campeões, empatou com a Roma 2-2, depois de ter dado a volta ao resultado, em jogo a contar para a 20.ª ronda da Serie A Italiana.

A primeira parte ficou marcada pela escassez de golos e oportunidades, mas o segundo tempo começou com os visitantes a esfriarem o estádio Renato Dall’ Ara. Aos 55 minutos, o extremo da Roma Alexis Saelemaekers rematou de meia distância e inaugurou o marcador na partida, com Lukasz Skorupski, guarda-redes do Bolonha, a ficar mal na fotografia.

Ainda assim, o golo sofrido não deitou abaixo a equipa da casa, que empatou apenas três minutos depois, aos 61m. Jens Odgaard fez um passe em profundidade que encontrou Thijs Dallinga dentro da área e o avançado neerlandês atirou para o fundo das redes, restabelecendo a igualdade.

Entusiasmados com o golo, os anfitriões chegaram rapidamente ao segundo logo quatro minutos depois, aos 65. Através da cobrança de uma grande penalidade, Lewis Ferguson deu a vantagem à equipa da casa pela primeira vez na partida e encaminhava o Bolonha à vitória.

Ainda assim, a Roma orientada por Claudio Ranieri viria mesmo a estragar a festa ao Bolonha com um golo ao cair do pano, aos 90+8. Também através da marca dos 11 metros, o avançado ucraniano Dobvyk não desperdiçou e resgatou um ponto aos romanos.

Assim, o Bolonha, que visita o Estádio de Alvalade no próximo dia 29 de janeiro, soma 29 pontos e continua no 7.º lugar da tabela. Já a Roma, segue na 10.ª posição, com 24.