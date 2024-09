O Bolonha, adversário do Sporting e do Benfica na Liga dos Campeões, conseguiu este domingo a primeira vitória da época, ao triunfar em casa do Monza (2-1), em jogo da quinta jornada da Serie A.

Kacper Urbanski deu vantagem à formação visitante aos 24 minutos, mas a formação de Monza, com Dany Mota e Pedro Pereira em campo, chegou ao empate em cima do intervalo, por Milan Djuric.

Na segunda parte, a dez minutos dos 90, Santiago Castro fez o 2-1 para o Bolonha, que está agora 11.º classificado do campeonato italiano. O Monza é 18.º.