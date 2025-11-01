A Juventus, próximo adversário do Sporting na Liga dos Campeões, venceu este sábado a Cremonese (2-1). Do lado da «Vecchia Signora», os portugueses Francisco Conceição e João Mário foram suplentes utilizados.

Filip Kostic, defesa sérvio, abriu as contas do jogo logo aos dois minutos. Sem mais mexidas no marcador, as equipas recolheram aos balneários com a Juventus a vencer por um golo.

Na segunda parte, Francisco Conceição saltou do banco aos 64 minutos. Viu, portanto já em campo, Andrea Cambiaso a dilatar a vantagem para dois golos (68m). João Mário entrou aos 79 minutos, ainda a tempo de presenciar Jamie Vardy a reduzir a desvantagem da Cemonese (83m).

Com este triunfo (2-1), a Juventus regista o segundo triunfo consecutivo na Liga italiana, assumindo-se na quinta posição com 18 pontos. O próximo compromisso está agendado para esta terça-feira, na receção ao Sporting para a Liga dos Campeões.

No outro jogo deste sábado, o líder Nápoles não foi além de um empate sem golos na receção ao Como. Com este resultado (0-0), a equipa de Antonio Conte soma 22 pontos e pode ser ultrapassada pela Roma (segundo com 21), que ainda não jogou nesta jornada.

Já a Udinese recebeu e venceu a Atalanta (1-0) com o golo solitário de Nicolò Zaniolo (40m). Com este triunfo, a Udinese é oitava com 15 pontos. Já a Atalanta assume o 10.º posto com 13 pontos.































